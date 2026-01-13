Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Atlı tim, araç girişinin zor olduğu alanlarda devreye giriyor. Yetkililer, bu birliklerin özellikle park, mesire alanları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde caydırıcı bir güvenlik unsuru olduğunu, kamu düzeninin sağlanması adına çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ettiler. Atlı jandarmalar, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

