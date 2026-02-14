Aydın'da korkunç bir olay yaşandı. Doğum yapamayan bir inek, ekmek bıçağıyla sezaryen yapılmak istenirken telef oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, izleyenlerin kanı dondu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Tekeler Mahallesi'nde yaşayan F.C. isimli şahıs ineğinin doğum yapmaya başladığını görünce yardım etmek istedi. İneğin doğumda zorlanması üzerine bölgedeki veteriner hekimleri arayan şahıs, veteriner hekimlerin dolu olduğunu öğrenince bu defa bölgede yaşayan ve bu işlerden anlayan bir şahsı arayarak yardım talep etti.

EKMEK BIÇAĞIYLA SEZARYEN!

Çağrı üzerine ahıra gelen S.T. isimli şahıs kendi yöntemleri ile doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlayıp ineğin doğumuna yardımcı olmak istedi. Ahırda toplanan 5 kişinin çabalarına rağmen inek normal yolla doğumunu gerçekleştiremeyince S.T. bu defa ineği ameliyat edip sezaryen ile buzağıyı almaya çalıştı.

Aydın'da korkunç olay! Ekmek bıçağıyla sezaryen yapılan inek telef oldu

HAYVAN TELEF OLDU

Önce ineğin sağ boşluğundaki kıllarını kesen S.T. daha sonra eline aldığı ekmek bıçağı ile ineği herhangi bir anestezi uygulamadan ameliyat etmeye başladı. Acı içinde inleyen ineğin sağ boşluğunu ekmek bıçağı ile kesen şahıs daha sonra buzağıyı ineğin karnından çıkardı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüler izleyenlerin kanını dondururken talihsiz hayvan daha sonra telef oldu.

İneğin sahibi F.C.'nin ineği telef olduktan sonra hayvanını ekmek bıçağı ile ameliyat yapıp sezaryen uygulayan S.T.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası