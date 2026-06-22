İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu’nda motosikletli kurye düşerek üzerindeki paraların yola saçılmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle etrafa dağılan paraları sürücüler ve vatandaşlar toplayarak sahibine teslim etti.

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda saat 14.30 sıralarında Ankara istikametinde seyir halindeki motosikletli kurye gidon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Kuryenin üzerindeki paralar ise etrafa saçıldı. Rüzgarın etkisiyle paralar etrafa dağılırken, otoyolda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Düştüğü yerden kalkan kurye otoyolun dört bir yanına saçılan paraların toplamaya çalışırken, duran sürücüler de onun yardımına koştu. Bir yandan kurye diğer yandan ise sürücüler, araçların arasındaki paraları topladı.

Bağcılar TEM’de ilginç anlar! Paralar yola saçıldı, herkes topladı

Bazı sürücülerin refüjün ortasına geçtiği görüldü. Olay nedeniyle her iki yönde de trafikte yoğunluk oluşurken, vatandaşlar topladıkları paraları sahibine teslim etti.

Bağcılar TEM’de ilginç anlar! Paralar yola saçıldı, herkes topladı

O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde vatandaşların etrafa saçılan paraları topladığı görülürken, görüntüleri kayda alan kişinin ise, "Para her yere dağılmış. Yollarda herkes para topluyor" dediği duyuluyor.

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