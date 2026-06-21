Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı turistik Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Evlere kadar yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakların destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye İlçesine bağlı turistik köylerinden Taylıeli'nde sabah saat 9.45 dolayında çıkan orman yangını Orman Yangın Söndürme ve İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

2 UÇAK VE 6 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Yangına 2 yangın uçağı ile 6 yangın helikopteri ve çok sayıda yer aracı ile yüzlerce personel müdahale etti. Yangın saat 12.00 dolayında kontrol altına alınırken, sarp arazideki yangının sündürülmesinde yangın helikopterlerinin büyük etkisi oldu.

Balıkesir'de turistik köyde büyük yangın! Orman kül oldu

10 DEKARLIK ALAN YANDI

Yangın, yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili oldu. Meydana gelen büyük yangında yüzlerce fıstıkçamı zarar gördü.

Balıkesir'de turistik köyde büyük yangın! Orman kül oldu

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, orman yangınının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası