İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de turistik köyde büyük yangın! Orman kül oldu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı turistik Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Evlere kadar yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakların destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar alan zarar gördü.
Özetle DinleBalıkesir'de turistik köyde büyük yangın! Orman kü...
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Yaşam az önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- Yangın sabah saat 9.45 dolayında başladı.
- 2 yangın uçağı, 6 yangın helikopteri ve çok sayıda yer aracı ile yüzlerce personel yangına müdahale etti.
- Yangın saat 12.00 dolayında kontrol altına alındı.
- Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında yüzlerce fıstıkçamı zarar gördü.
- Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı.
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Balıkesir'in Burhaniye İlçesine bağlı turistik köylerinden Taylıeli'nde sabah saat 9.45 dolayında çıkan orman yangını Orman Yangın Söndürme ve İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
2 UÇAK VE 6 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ
Yangına 2 yangın uçağı ile 6 yangın helikopteri ve çok sayıda yer aracı ile yüzlerce personel müdahale etti. Yangın saat 12.00 dolayında kontrol altına alınırken, sarp arazideki yangının sündürülmesinde yangın helikopterlerinin büyük etkisi oldu.
10 DEKARLIK ALAN YANDI
Yangın, yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili oldu. Meydana gelen büyük yangında yüzlerce fıstıkçamı zarar gördü.
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, orman yangınının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı.
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