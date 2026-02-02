İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük çaplı hasara neden oldu.

