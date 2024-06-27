Başıboş sokak köpekleri kümese girdi, 40 hayvanı telef etti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Şırnak'ta başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 40 kümes hayvanı telef oldu.
Başıboş sokak köpeklerinin oluşturduğu mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi. Şırnak'ın Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 41 yaşındaki Mehmet Caner'e ait kümese girdi. Köpeklerin saldırısı sonucu 40 tavuk ve horoz telef oldu.
"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"
Caner, gazetecilere, olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek, "Sahipsiz köpekler son zamanlarda bu civarlarda tehlike oluşturmaya başladı. Başka bir kümese de saldırmışlardı. Bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
Mehmet Caner, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini aktardı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı