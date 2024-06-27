Başıboş sokak köpekleri kümese girdi, 40 hayvanı telef etti

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Caner, gazetecilere, olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek, "Sahipsiz köpekler son zamanlarda bu civarlarda tehlike oluşturmaya başladı. Başka bir kümese de saldırmışlardı. Bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Mehmet Caner, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini aktardı.