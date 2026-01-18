Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olurken, kız bebek isimlerinde zirve değişti. Geçen yılın en popüler ismi Defne’nin yerini bu yıl Alya aldı. Erkek bebek isimlerinde ise zirve değişmedi. Bu yıl de en popüler isim yine Alparslan oldu. İşte diğer isimler…

2024 yılında 937 bin 559 olarak kayıtlara geçen doğum rakamları, bu yıl düştü. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. 889 bin 598 bebeğin 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız oldu.

Bebek isimlerinde sürpriz değişim! En popüleri artık Defne değil

KIZLARDA POPÜLER İSİM DEĞİŞTİ

2025 yılında doğan kız bebeklerine en çok verilen isim Alya oldu. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen "Defne" olmuştu.

İLK DÖRTTEKİ İSİMLER HANGİLERİ?

8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi. En çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu. Kız bebekler için çok tercih edilen diğer isimler ise Elisa, İnci, Duru ve Elif oldu.

ALPARSLAN YİNE ZİRVEDE

2025 yılında erkek bebeklere en çok verilen isim ise yine Alparslan oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Alparslan isminin ardından 6 bin 109 bebeğe Göktuğ ve 5 bin 492 bebeğe ise Metehan ismi verildi.

4 bin 708 bebeğe Yusuf, 4 bin 154 bebeğe Kerem, 3 bin 877 bebeğe Miran ve 3 bin 792 bebeğe Ömer Asaf ismi verildi. Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri oldu.

2024'TE DOĞURGANLIK HIZI DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerine göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olmuştu.

Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,28 çocukla Şanlıurfa'da kaydedilmişti. Bu ili 2,62 ile Şırnak, 2,32 ile Mardin izlemişti. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir olmuştu. Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir gelmişti. Toplam doğurganlık hızı 2017'de nüfusun yenilenme seviyesinin altına düşmüştü.

