Gümüşhane’de 20 yıldır ticaretin içinde yer alan kadın girişimci Çiğdem Yakut, Anadolu'nun binlerce yıllık motiflerini modern moda anlayışıyla eşarplara taşıyarak; hızlı tüketim yerine "az ama öz" üretim felsefesiyle uluslararası bir prestij markası inşa ediyor.

Anadolu’nun derinliklerinde saklı kadim motifler, Gümüşhaneli kadın girişimcinin vizyonuyla dünya modasına göz kırpıyor. Anadolu’nun köklü mirasını modern moda anlayışıyla birleştiren Yakut, geleneksel dokuma kültürünü ve kadim motifleri eşarplara yansıtarak yerel değerlerin uluslararası pazarda nasıl bir kimlik kazanabileceğini ortaya koyuyor.

Bin yıllık motifler eşarplarla dile getiriliyor: Gümüşhane’den dünyaya Anadolu mührü

"AZ AMA ÖZ" ÜRETİM FELSEFESİ

Üretim sürecini sadece bir ticari faaliyet olarak değil, bir seçicilik anlayışı olarak tanımlayan Çiğdem Yakut, hızlı tüketim döngüsünün dışına çıkmayı tercih ediyor.

Dokuma ve işçilik süreçlerinde titiz bir ustalıkla hareket ettiklerini belirten Yakut, "Anadolu yüzeyde küçük ama içerisinde çok katmanlı bir miras barındırıyor. Biz bu derinliği tasarımlarımıza yansıtarak zamansız ve uzun ömürlü eserler sunmayı hedefliyoruz. Bizim için lüks; gösterişten ziyade köken ve ustalıktır" dedi.

BU TOPRAKLARIN HAFIZASINI TEMSİL EDİYOR

Tasarımlarında kullanılan Anadolu motiflerinin tesadüf olmadığını, bu toprakların binlerce yıllık hafızasını temsil ettiğini vurgulayan Yakut, her deseni özel olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Motifleri sadece görsel bir öge değil, yaşayan bir miras olarak ele aldıklarını belirten girişimci, modern çizimlerle bu sembolleri rafine bir tasarım diline dönüştürdüklerini kaydetti.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde köklerinden beslenen ancak global ölçekte konumlanan seçkin bir yapı kurmayı planladıklarını ifade eden Yakut, büyüme stratejisini "doğru ve kalıcı olmak" üzerine inşa ettiklerini söyledi. Gümüşhane’den çıkan bir marka algısını avantaja çevirdiklerini dile getiren Yakut, sınırlı üretim koleksiyon anlayışını koruyarak uluslararası prestijli platformlarda daha görünür olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

