Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taciddin Akçay, evlerde sıcaklığın 1 derece düşürülmesiyle yüzde 6, LED ampul kullanımıyla ise yaklaşık yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Haliç Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Taciddin Akçay, Enerji Tasarrufu Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, konutlarda ısıtma alışkanlıklarında yapılacak basit ayarlamalarla hem bütçeye hem de çevreye önemli katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Akçay, konutlarda iç ortam sıcaklığının bir derece düşürülmesiyle yüzde 6 tasarruf sağlanabileceğini, aydınlatma tarafında ise klasik akkor flamanlı ampuller yerine LED ampullerin tercih edilmesiyle aynı aydınlatma seviyesinde yaklaşık yüzde 80 daha az enerji harcanabileceğini ifade etti.

