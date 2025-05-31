Bir kentin dört mahallesi birden karantinada! Kimse sokağa çıkamıyor

Sokak köpeğinin kuduz olduğu tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı. Bölgedeki vatandaşlar, mahallelerdeki köpek sayısının arttığını ifade ederek, yetkililerden çözüm istediler.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune aldı. Yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede aşılama çalışmalarına devam ederken, mahalle sakinleri ise sayıları oldukça fazla olan köpekler nedeniyle korku içerisinde olduklarını söylediler.

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"YÜRÜYEMİYORUZ VE KORKUYORUZ"

Köpeklerin saldırmasından korktukları için sahilde yürüyemediklerini ifade eden Kader Tokmak, "Sosyal medyadan kuduz vakası olduğunu öğrendik. Son dönemde köpekler yaygınlaştı. Her 3 adımda bir köpekleri görüyoruz. Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz. 3 ay önce 70 yaşındaki annemin bacağını köpek ısırdı. Karantinaya alındı. Mahalle ve o da korkutuyor. Yetkililer önlemlerini alsınlar" dedi.

"KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN KORKUYORUZ"

Mahalledeki kuduz vakası nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Behçet Arslan, "Mahallede kuduz vakası var. Küçük çocuklar için korkuyoruz ve tedirginiz. Kuduz köpeklerden korkuyoruz. Belediyelerin köpekleri toplaması gerekiyor. Burada köpek çok var" şeklinde konuştu.

"EVDEKİ KAPILARI KAPATIYORUZ"

Bölgede ortaya çıkan kuduz vakası sonrası tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Nedim Doğru, köpekler için yetkililerden çözüm talep ederek, "Bizim mahallede köpekler çok görülüyor. Mahallenin her sokağında, her yerde çok köpekler var. Kuduz vakasını olduğunu duydum. Kuduz olayından dolayı tedirginiz. Evdeki kapıları köpeklerden dolayı kapatıyoruz. Korkuyoruz ve çocuklar da tedirgin oluyor. Yetkililerin köpeklerle ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.