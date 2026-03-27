Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun yağışlar, şehirdeki barajların doluluk oranlarını artırdı. Kent genelinde bulunan 8 barajda doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta Menzelet, Sır, Kartalkaya ve Kılavuzlu başta olmak üzere birçok barajda su seviyeleri gözle görülür şekilde yükseldi. Bazı barajlarda doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığı görüldü.

Bir şehir rahat nefes aldı! Barajlar doldu taştı

"KURAKLIK RİSKİ AZALDI"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, barajlardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kuraklık riskinin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Tarım alanlarında sulama konusunda yaşanan sıkıntıların yağışlarla minimuma ineceğini ifade eden Çetinkaya, "Yağışlarımızın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bizleri sevinirdi. Tarlada ekili olan ürünlerden buğday ve arpa gibi ve ekimi gerçekleşen mısır ve olmazsa olmazımız biber ve şeker pancarının ekimleri yapılmıştı. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yağışlar adeta can suyu oluyor. Barajlarımızın doluluğu yüzde yüzlere ulaştı. Bazı barajlarda ise su tahliyeleri yapıldı. Bugün kentimizde umutluyuz kar ve su bol. Kar yılı var yılıdır. Çiftçilerimizin kuraklıkta afetlerle imtihan olmaması, barajların doluluk oranlarının artması vatandaşlarımın da içme suyuna olumlu etki edecektir. Klavuzlu Barajı'ndayız burası stratejik bir baraj. Elektrik enerjisi, içme suyu ve Hatay Amik Ovası'na da su veriyor. Bu güzergahımızda Menzelet, Klavuzlu ve Sır barajlarımız var. Tüm halkımıza bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

