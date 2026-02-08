Muş’ta şebeke suyunda bazı parametrelerde sınır üstü değerler tespit edilince vatandaşlar bidonlarla çeşmelere koştu. İl Sağlık Müdürlüğü “İçmeyin” uyarısı yaparken, vatandaşlar olayın kötü koku şikayetiyle ortaya çıktığını söyledi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde belediyeye ait şebeke suyundan alınan örneklerde bazı değerlerin mevzuatta belirtilen sınırların üzerine çıktığını duyurdu.

Yetkililer, sonuçlar normale dönene kadar şebeke suyunun içme suyu olarak ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından kent merkezindeki vatandaşlar, içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için merkez ve mahallelerdeki çeşmelere yöneldi.

Araçlarıyla Mongok Çeşmesi'ne gelen vatandaşlar, bidonlara doldurdukları suları evlerine taşıdı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialar üzerine içme suyuna yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştirildiği belirtilerek, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ilimiz içme suyuna ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numuneler yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Elde edilen veriler, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış; gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır. Uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesi talep edilmiştir.

"ŞEBEKE SUYU İÇMEYİN"

Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. İçme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye kadar vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla analiz sonuçları normale dönünceye kadar bu süreçte şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir" denildi.

ÇEŞMELERDEN SU TAŞIDILAR

Çeşmeden su almaya gelen Abdulaziz Yalçın, yetkililerden yeni ve olumlu bir açıklama gelene kadar su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayacaklarını ifade ederek, "Şu anda mağdur durumdayız. Mongok Çeşmesi'nden su almaya geldik. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre şebeke suyunda yüksek bakteri tespit edildi. Bu nedenle şebeke suyunu tüketemiyoruz. Mecburen şebeke suyuyla abdest alıyoruz. İnşallah namazımız kabul olur.

Sağlık Müdürlüğü 'Su temizdir, tüketebilirsiniz' şeklinde yeni bir açıklama yapana kadar bu sudan bidonlarla alıp evlerimize taşıyacağız. Belediye Başkanlığından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bizler de Sağlık Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi.,

KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Evlerde ve iş yerlerinde şebeke suyundan gelen kötü koku üzerine durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Burhan Sayılgan, "Evlerimizde ve iş yerlerimizde şebeke suyundan kötü koku aldık. Bu sorunun giderilmesi için durumu yetkililere bildirdik. Yapılan incelemeler sonucunda Sağlık Bakanlığı ve Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen raporlar, suda bakteri tespit edildiğini ortaya koydu.

Ayrıca ikinci bir analiz için numunelerin Ankara'ya gönderildiği ve sonuçların beklendiği belirtildi. Şu anda evlerimizde ve iş yerlerimizde arıtma cihazları kullanıyoruz. Çünkü arıtma olmadan bu suyla başa çıkmak mümkün değil. Suyun tehlikeli olduğunu düşünüyoruz; içindeki virüsün ne olduğu ve kaynağının nereden geldiği bilinmediği için endişe yaşıyoruz. Kimseyi bu konuda suçlamıyoruz ancak yetkililerden bir an önce çözüm üretilmesini bekliyoruz. Halkımız mağdurdur durumda" diye konuştu.

