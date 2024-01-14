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    Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı

    Kaynak: DailyMail / Düzenleyen:

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde, rutin bir böbrek taşı ameliyatı olan kadının hayatı kabusa döndü. Genç kadın, 'basit' görülen böbrek taşı ameliyatı için bıçak altına yattı ancak kolları ve bacakları kesildi.

    Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı
    Yaşam Haberleri  / DailyMail

    41 yaşındaki Cindy Mullins isimli kadın, rutin bir böbrek ameliyatı oldu. Ancak doktorlar, ameliyatın hemen ardından sepsis (kan zehirlenmesi) geçiren kadının kollarını ve bacaklarını kesmek zorunda kaldı. Aralık ayında uyandırılan kadın, dört uzvunun da kesildiğini gördü. Doktorlar, böbrek taşı enfeksiyonunun kan zehirlenmesine yol açtığını açıkladı. 

    Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı

    İki çocuk annesi kadın, Lexington'daki Cardinal Hill rehabilitasyon hastanesine nakledildi. Fizik tedavi sayesinde artık dik oturabildiği görülen kadının burnunu kaşımak için kollarını kaldırabilmesi ve başıyla araba kullanabilmesi 'umut verici' olarak tanımlandı. 

    STENTİ ÇIKARINCA BAYILDI 

    Good Morning America'ya verdiği röportajda Mullins, hastanedeki tedavisi bitip evine döndüğünde ne yapacağını anlattı ve böbrek taşı ameliyatı sırasında neyin yanlış gittiğini açıkladı.

    Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı

    Tedavi sürecinin en zor kısmının çocuklarını özlemek olduğunu söyleyen genç kadın, böbrek taşını ameliyatının ardından doktorun tıkanmayı önlemek için vücuduna geçici bir stent taktığı bilgisini verdi. 

    Mullins, doktorun talimatıyla evde stenti çıkardı, kendini kötü hissetmeye başladı. Bir süre sonra kocası onu yerde baygın halde yatarken buldu. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. 

    Hemşire olduğunu söyleyen kadın, "Tansiyonumu kontrol ettiler ve 31'e 50'ydi ve bunun iyi olmadığını biliyordum. Her iki koluma da serum takıldı ve sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum." diyerek yaşadıklarını anlatmaya devam etti. 

    Durumunun stabil hale gelmesi için Lexington'daki daha büyük bir hastaneye nakledilmeden önce solunum cihazına bağlandı. Daha sonra ailesine hayati tehlike konusunda bilgi verildi. 

    KOLLARI VE BACAKLARI KESİLDİ 

    Daha sonra Mullins diyalize bağlandı. Organları ihtiyaç duyduğu desteği alırken bacakları ve kolları su topluyordu. Solunum cihazından çıkarıldığında bacakları ve kolları ciddi şekilde kötüleşmişti ve uzuvlarının kesilmesi şarttı. 

    Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı

    Genç kadın birlikte çalıştığı doktorlardan birinin "Hayatını kurtarmak için yapmaları gereken şey buydu" dediğini söylüyor. 

    "Yaşadığım için çok mutluyum. Çocuklarımı göreceğim. Ailemi göreceğim. Eşimle vakit geçireceğim." diyen kadın geleceğe dair umutlu olduğunu vurguladı. 

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: DailyMail
    Sağlık HaberleriAmeliyat
    Haberler > Yaşam > Böbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı
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