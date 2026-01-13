Şanlıurfa'da yaşayan Sedat Uçak'ın halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu doğuştan kısa kaldı. Kısa boyuna rağmen futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken Uçak, topu istediği mesafeden istediği hedefe atabiliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Karatepe Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu kısa kalan 32 yaşındaki Sedat Uçak, futbol topuyla istediği hedefi istediği mesafeden tek atışta tutturabilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Üniversite mezunu olan ve kendi imkanlarıyla evde spor yapan Uçak, zorlu hayat şartlarına rağmen azmiyle mahalledeki herkese örnek oluyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU

Sedat Uçak'ın başarı hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. İlkokul ve ortaokul döneminde her gün kilometrelerce yolu yürüyerek okula giden Uçak, zorluklar karşısında pes etmemeyi o yıllarda öğrendi. Bugün üniversite mezunu olan Sedat Uçak, 5 yıldır evli ve engelli maaşıyla geçiniyor.

FUTBOL YETENEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Doğuştan kısa boylu olmasına rağmen futbol topu ile istediğini yapabilmesi, Uçak'ı diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği olarak öne çıkıyor. Evinin bahçesini adeta bir antrenman sahasına çeviren Uçak, futbol topuyla her insanın yapamayacağı şeyleri yaparak videoya çekiyor.

GÖRENLER HAYRET EDİYOR

Ufak pencerelerden topu geçiren, hareket halindeki araç tekerleklerinin tam ortasından isabet sağlayan Sedat'ın videoları, binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Uçak, imkansız denilen açılardan topu hedefe ulaştırıp izleyenleri hayrete düşürüyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Sedat Uçak, hayvancılıkla uğraşıyor. Boş zamanlarında ise futbol topuyla zaman geçiren Uçak, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi'nde yaşıyorum. Uzun zamandır top oynuyorum. Bel fıtığından sonra artık top oynamıyorum. Artık topu büyük küçük fark etmeden her pencereden atıyorum. İstediğim hedefi vurabiliyorum" diye konuştu.

