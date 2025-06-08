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Bu bayram memleketlerine gidememişlerdi! Yerli halk o öğrencileri unutmadı, kurban etlerini böyle paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu bayram memleketlerine gidememişlerdi! Yerli halk o öğrencileri unutmadı, kurban etlerini böyle paylaştı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ın Paşaçayırı Mahallesi'nde muhtarlık ve mahalle sakinleri, Kurban Bayramı'nda memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileri için kurban etlerinden yemek hazırlayarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kurban Bayramı heyecanı, yurdun birçok bölgesinde tüm coşkusuyla sürüyor.

Kars merkez Paşaçayırı Mahallesi Muhtarı Hakan Kepenekçi, mahalle sakinlerinin desteğiyle toplanan kurban etlerini pişirerek, memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine ikram ederek bayramlarını kutladı.

Bu bayram memleketlerine gidememişlerdi! Yerli halk o öğrencileri unutmadı, kurban etlerini böyle paylaştı - 1. Resim

YERLİ HALKTAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir dayanışma örneği sergileyen Paşaçayırı Mahallesi sakinleri, Kurban Bayramı’nda evlerinden uzak kalan öğrencileri unutmadı. Mahalle muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, gönüllülerin katkısıyla hazırlanan yemekler öğrencilere birlikte yenildi.

Muhtar Hakan Kepenekçi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de memleketlerine gidemeyen öğrenci kardeşlerimize, Paşaçayırı Mahallesi Muhtarlığı olarak ve mahallemizin destekleriyle kurban etlerinden yemek verdik. Bizleri her zaman yalnız bırakmayan ve sürekli destekleyen Paşaçayırı halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. .

Öte yandan yapılan etkinlikle mahallede dayanışma kültürünün güçlü bir şekilde yaşatıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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