Eskişehir'de Hasan Şavluk, çocukluktan bu yana tutkunu olduğu güvercinleri için her gün yaklaşık 16 kilometre yol gidiyor. Şavluk, "Bu işin ticaretini yapıp 1 milyon TL'ye, hatta bir ev parasına kuş veren var" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Hasan Şavluk, 13 yaşından bu yana güvercin besliyor. Hem evinde hem de Eğriöz Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde onlarca güvercini olan Şavluk, kuşları için neredeyse her gün yaklaşık 16 kilometre katediyor. Bu işi tamamen hobi amacıyla yapan Şavluk, sahibi olduğu güvercinlere gözü gibi bakıyor.

"BU BİR HASTALIK" Tutkusunu anlatırken "Bu bir hastalık, başka bir şey değil" diyen Hasan Şavluk, "İnsanı çok şeyden arındıran, uzaklaştıran da bir hobi. Kedi veya köpek de beslersin ama güvercini yavrudan çıkarıyorsun, ilk yavruyu büyütme aşamasını araştırıyorsun, ona bir emek veriyorsun. Sonra uçurmaya başlıyorsun, uçururken kuş taklaya giriyor, derken havada patlama başlıyor, sonra yere gelip oynuyor. Bunu sürekli takip ediyorsun. İşten çıkıyorsun veya sabah erken kalkıyorsun, kuş uçurmak istiyorsun. Saatli uçurursan kuş güzel oynar. Kuşa hedef yaparsın, gelir orada oynar" ifadelerini kullandı.



"ŞU ANDA 60 CİVARINDA GÜVERCİN BESLİYORUM" Uçurduğu kuşların nasıl kaçmadığı hakkında da konuşan Şavluk, "Alıştırırsan kaçmaz. Yavrudan büyüyen ve kafası iyi olan kuş, yerine alıştıktan sonra hayatta kimseye inmez. Bin tane kuşun arasına girsin, ayrılıp gelir ve yine kendi yerine iner. Şu anda 60 civarında güvercin besliyorum. Eğriöz Mahallesi'nde 15 güvercinim var, geri kalanı evde. Yeri geliyor, bizim arkadaşlarımız yarışa kuş kaldırıyorlar. O kuşlara taneyle buğday veriliyor. Tabii ayrı bir zevk veriyor, insanı mest ediyor. Hele senin kuşun çok yakın mesafeye oynayıp bir de metraj giderse keyfinden doyulmaz" dedi.

"BİR EV PARASINA KUŞ VEREN VAR" İşin ticaret boyutuna da değinen Şavluk şöyle konuştu: "Ticaret boyutunu düşünenler bu işi hobi amaçlı yapmıyor. Onlar kostüm kuşu bakıyorlar. Yani güzel kuş üretiyorlar. Çiftini 100 bin TL ila 500 bin TL arasına satıyorlar. Hatta 1 milyona, bir ev parasına kuş veren var."

