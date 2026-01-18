Bursa’da düzenlenen Alaçam Kış Festivali, müzik ve sosyal etkinlikleriyle yoğun ilgi görürken, dar köy yolları ve araç yoğunluğu ulaşımı kilitledi. Festivale katılan vatandaşlar eğlenceden memnun olduklarını belirtirken, trafik ve organizasyon eksikliklerine dikkat çekti.

Bursa'da düzenlenen Alaçam Kış Festivali vatandaşı yoğun ilgisiyle başladı. Ancak festivale, yoğun ilginin beraberinde getirdiği trafik sorunuyla gölge düştü.

Festival alanında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan biri, etkinliği çok beğendiklerini belirterek,

"Festival alanı gerçekten çok güzel. Müzikler, ortam, eğlence çok keyifli. Biz iki kişi geldik ve çok beğendik. Bu tür festivallerin devam etmesini istiyoruz. Ancak trafik çok zor şartlarda ilerledi, buraya gelmek oldukça sıkıntılı oldu" dedi.

KÖY GİRİŞİ KAPANDI

Bir diğer vatandaş ise ulaşım konusunda daha planlı bir organizasyon yapılabileceğini ifade ederek, "Şu an itibarıyla köyde trafik adeta felç durumda. Daha organize olunabilirdi. Araçlar köy girişinde belli noktalara bırakılıp, servislerle alana ulaşım sağlanabilirdi. Böylece bu yoğunluk yaşanmazdı" diye konuştu.

KÖYLÜLER NEREDEYSE EVLERİNE GİDEMECEYEKTİ

Alaçam Mahallesi sakini olduğunu belirten bir vatandaş da benzer sorunların yaz aylarında yapılan şenliklerde de yaşandığını dile getirerek, "Ben bu köylüyüm ve bu sıkıntıları her yıl yaşıyoruz. Özellikle yaz şenliklerinde de aynı problemler oluyor. Belediye başkanımız ve yetkililer bu konuya biraz daha eğilir, daha düşünceli davranırsa burası çok daha güzel bir hale gelir" ifadelerini kullandı.

"SORUN ULAŞIM"

Festival alanının yıllardır kullanılan ve çevre düzenlemesi yapılmış bir alan olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Burası alışık olduğumuz bir alan, yıllardır geliyoruz. Çevre düzenlemesi yapılmış, eskisine göre daha da güzel olmuş. Alan geniş ve çok güzel, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sorun alan değil, ulaşım" dedi.

Kestel Belediye Başkanı ise daha önce yaptığı açıklamada, festivalin ani bir kararla 3 gün gibi kısa bir sürede organize edildiğini, yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını ve ulaşım başta olmak üzere eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtmişti.



