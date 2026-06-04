Alanya Alanyum AVM’deki bir içecek işletmesinde, buzsuz içecek talep eden müşteriden fiyat farkı alındığı iddiası sosyal medyada tepki çekti. İşletmenin camına asılan duyuruda buz kullanılmayan içeceklerde daha fazla ürün kullanıldığı gerekçesiyle ek ücret uygulanacağı belirtildi. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi.

Alanya Alanyum AVM’deki bir içecek işletmesinde, buzsuz içecek talep eden müşteriden 20 TL fark alındığı iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşın “buz koyup içeceği azaltıyorlar” şeklindeki paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tartışma büyüdü.

İşletmenin camına astığı duyuruda, buz kullanılmayan içeceklerde daha fazla ürün kullanıldığı gerekçesiyle fiyat farkı uygulanacağı belirtildi.

“Buzsuz içecek"ten fiyat farkı aldılar! AVM’deki işletmeye Bakanlık denetimi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şikâyet üzerine işletmede 02.06.2026 tarihinde denetim yapıldığını açıkladı.

Kaplan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine;

Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde (dün),

Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Tüketicilerimizin haklarının korumak için 81 ilimizde sahadayız."

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