Mersin’in Silifke ilçesinde her yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği 452 basamaklı Cennet obruğu, 13 yıllık susuzluğun ardından nisan yağmurlarıyla yeniden hayata döndü. Kayaların arasından kaynayan sular ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunuyor.

Türkiye’nin en önemli doğa harikalarından biri olan Cennet ve Cehennem obrukları, yeni turizm sezonuna eşine az rastlanır bir doğa olayıyla "merhaba" dedi.

Obruklardan "Cennet" ismiyle bilinen yerin zemininden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı. Bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen durum nedeniyle yoğun olarak kaynayan su ilk günlerde obruğun belirli kısmını doldurdu. Doğal gider gözlerin açılmasıyla su akar yolunu buldu. Şu anda iki kaya parçasının altından kaynayan su izleyenlere keyif veren bir akarsu oluşturdu.

Cennet Obruğu suya kavuştu: 13 yıllık sessizliği akan sular bozdu!

"13 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU"

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Mahallemizde bulunan Cennet-Cehennem obruklarındayız. Şu anda Cennet Obruğu'nun içerisindeyiz. 452 basamakla iniliyor. İçeride büyük bir su kaynağı var. Bu su kaynağı 13 yıl önce kaybolmuştu. Bu sene yağış çok aldığımız için şu anda kayaların altından yine kaynamaya başladı" dedi.

Aydın, "Çok güzel, muhteşem bir görüntüsü var. Yani daha önceki gelen ziyaretçilerimiz 'Hiçbir şey yok, bomboş bir mağara' diyorlardı ama su kaynamaya başlayınca herkes 'Çok güzel, çok muhteşem, gelip görmeye, gezmeye değer bir yer' diyorlar" ifadelerini kullandı.

