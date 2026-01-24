Artvin’de aralarında 11 yaş fark bulunan İrem Kasap ve Emel Kantar kardeşlerin cep telefonlarında yaşadığı durum, yüz tanıma teknolojilerinin ne kadar güvenilir olduğu konusunu tartışmaya açtı. Emel Kantar, kardeşi İrem'in cep telefonunun güvenlik duvarını kendi yüzüyle aştı. Söz konusu durum nedeniyle kardeşler şikayette bulunacaklarını söyledi.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan iki kardeşin cep telefonlarında yaşadığı sıra dışı durum, yüz tanıma teknolojilerinin güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.

17 yaşındaki İrem Kasap’a ait cep telefonunun kilidi, aralarında yaklaşık 11 yaş fark bulunmasına rağmen ablası 28 yaşındaki Emel Kantar’ın yüzünü tanıyarak açılıyor. İlk etapta durumu tesadüf olarak değerlendiren kardeşler, olayın birden fazla tekrarlanması üzerine yüksek güvenlikli olarak düşündükleri telefon için şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan durumun ardından telefonun markasıyla iletişime geçen kardeşler, cihaz üzerinde uzaktan güncelleme ve çeşitli ayarlamaların yapıldığını ancak buna rağmen sorunun kısa süre içinde yeniden ortaya çıktığını iddia etti. Kardeşler, tüm girişimlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamamasının güvenlik endişelerini artırdığını söyledi.

Olayın köydeyken fark edildiğini anlatan Emel Kantar, yaşananlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

"Kardeşim telefonu verdi, baktım telefon açıldı. Yanlışlık olduğunu düşündük ve tekrar denedik. Yüzü tekrar okuttuk, yine açıldı. Bunun üzerine telefon markasıyla iletişime geçtim. Cihaza uzaktan bağlanarak güncelleme yaptılar. Bir iki gün sorun yaşanmadı ancak daha sonra telefon tekrar yüzümü tanımaya başladı. Kesinlikle ciddi bir güvenlik açığı var. Yüz tanıma ile korunan her şeye erişebiliyorum. Henüz resmi bir şikâyette bulunmadım ama bulunacağım"

"BU DURUM BENİ OLDUKÇA TEDİRGİN EDİYOR"

Telefon sahibi İrem Kasap ise durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek "Ablamla aramızda 11 yaş fark olmasına rağmen telefonuma istediği zaman erişebiliyor. Tüm uygulamalarıma girebiliyor. Bu durum beni oldukça tedirgin ediyor. Gerekli şikâyetlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

