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Çığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: NTV
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Çığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu

Yaşam Haberleri  / NTV

2002 yılında Peru'nun en yüksek dağına tırmanmaya çalışan bir dağcı çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Amerikalı dağcının cansız bedeni olayın üstünden tam 22 yıl geçtikten sonra bulundu. Uzun süre buzun altında kalan dağcının cesedi ve kıyafetlerinin neredeyse hiç bozulmadığı ifade edildi.

2002 yılında 58 yaşındaki William Stampfl, Peru'nun en yüksek dağı olan Huascaran'a tırmanmaya çalıştı. Dağcının hedefi ise Andlar'da 6 bin 768 metre yükseklikle bulunan dağın zirvesine çıkmaktı. Stampfl ve 2 arkadaşı tırmanış yaptığı sırada çığ meydana geldi. 3’ü de çığın altında kaldı.

Amerikalı dağcının cansız bedeni, tam 22 yıl sonra buzulların çekilmesiyle ortaya çıktı. Polis, Stampfl'ın cesedinin 5 Temmuz'da 5 bin 200 metre yükseklikte bulunduğunu duyurdu.

Çığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu - 1. Resim

DİĞER ARKADAŞI HALA BULUNAMADI

Yanında taşıdığı pasaport ve ehliyet sayesinde kimlik tespiti yapılmasının çok kolay olduğu açıklandı. Stampfl'ın cesedinin ve kıyafetlerinin buz ve dondurucu soğuk nedeniyle iyi korunmuş durumda olduğu bildirildi.

Çığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu - 2. Resim

Amerikalı dağcının cesedi dağdan aşağı indirilirken Stampfl'ın arkadaşlarından birinin cansız bedenine çığdan kısa süre sonra ulaşılabilmişti. Diğer arkadaşı ise hala bulunamadı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: NTV
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