CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü
Ordu’da bir market, CİMER’e yapılan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu ihbarı üzerine denetlendi. Zabıta ekipleri, hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarını tespit ederken, satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş çok sayıda ürün buldu. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerden 4 kamyonet dolusu gıda toplandı.
Edinilen bilgilere göre, Ordu’nun Altınordu ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu iş yerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi.
Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.
Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
4 KAMYON DOLUSU GIDAYA EL KONULDU
Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu.
Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.