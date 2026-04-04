Ordu’da bir market, CİMER’e yapılan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu ihbarı üzerine denetlendi. Zabıta ekipleri, hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarını tespit ederken, satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş çok sayıda ürün buldu. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerden 4 kamyonet dolusu gıda toplandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu’nun Altınordu ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu iş yerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

4 KAMYON DOLUSU GIDAYA EL KONULDU

Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın: Gelen ekipler şaşkına döndü

Haberle İlgili Daha Fazlası