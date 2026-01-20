Çin’de doğum oranı en düşük seviyede
Çin’de 2024’te binde 6,77 olan doğum oranı 2025’te binde 5,63’e düştü.
Çin'de doğum oranı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülke nüfusu 2025'te 3,39 milyon azalarak düşüş eğilimini sürdürdü.
- Doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indi.
- 2025'te yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre %16,9 azalarak 7,92 milyona düştü.
- Çin ana karası nüfusu 2025'te 3,39 milyon azalarak düşüşünü sürdürdü.
- Ölüm oranı binde 7,76'dan binde 8,04'e yükselirken, doğal nüfus artış hızı eksi binde 2,41'e geriledi.
Doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin’de 2025’te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yenidoğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024’e göre yüzde 16,9 azaldı. Ulusal İstatistik Bürosunun 2025 yılına ait nüfus verilerine göre 2024’te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu da 2025’te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi.
Doğum hızı düştü, yaşlı sayısı hızla artıyor... Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Çin’in nüfusu, 2025’te 3,39 milyon azalarak, önceki üç yıldaki azalma eğilimini sürdürdü. Çin nüfusu, 2022’de 1960’ların başındaki kıtlık yıllarından bu yana ilk defa azalmıştı. Ölüm oranı binde 7,76’dan binde 8,04’e çıktı. Nüfusun doğal artış hızı binde eksi 2,41’e düştü.