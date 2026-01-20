Çin’de 2024’te binde 6,77 olan doğum oranı 2025’te binde 5,63’e düştü.

Doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin’de 2025’te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yenidoğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024’e göre yüzde 16,9 azaldı. Ulusal İstatistik Bürosunun 2025 yılına ait nüfus verilerine göre 2024’te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu da 2025’te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi.

Çin’in nüfusu, 2025’te 3,39 milyon azalarak, önceki üç yıldaki azalma eğilimini sürdürdü. Çin nüfusu, 2022’de 1960’ların başındaki kıtlık yıllarından bu yana ilk defa azalmıştı. Ölüm oranı binde 7,76’dan binde 8,04’e çıktı. Nüfusun doğal artış hızı binde eksi 2,41’e düştü.

