Dalda kalan limon ve turunç kabukları nakite dönüşüyor! 65 TL'den satıyorlar
Adana'nın Kozan ilçesinde limon ve turunç kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Dalında 20 liraya alıcı bulan limonun kurutulmuş kabukları 65 liradan satılıyor.
- Kadınlar, dalında kalan ve dökülen limon ile turunç kabuklarını değerlendiriyor.
- Kurutulmuş kabuklar ve turunçtan elde edilen ekşi satılarak gelir elde ediliyor.
- Nimet Su Yiğenoğlu, okul harçlığını bu şekilde çıkardığını ve kabukların 60-65 TL'ye alıcı bulduğunu belirtiyor.
- Ahmet Yiğenoğlu, kabukların kozmetikte kullanıldığını ve ekşinin kilosunun 500 TL'den satıldığını söylüyor.
- Bu yıl ürünün geçen seneye göre az olduğu belirtiliyor.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde kadınlar, dalında kalan ve dökülen limon ile turunçların kabuklarını değerlendiriyor. Her yıl bahar ayında toplanarak meyvelerin kabuklarını soyan kadınlar, kuruttukları kabuklarla ve turunçtan elde ettikleri ekşi ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
"BOŞ DURMAK YOK"
70 yaşındaki Suzan Yıldırım, her yıl bu mesainin sürdüğünü belirterek "Boş durmak olmaz. Komşularıma yardıma geldim. Oturduğumuz yerden kabukları soyuyoruz. Çok da bir zorluğu yok, bizler için uğraş oluyor" diye konuştu.
"60-65 TL'YE ALICI BULUYOR"
Okul harçlığını limon ve turunç kabuklarından çıkardığını söyleyen Nimet Su Yiğenoğlu ise "Babamla annemle birlikte tatilde aileme yardım ediyorum. 60-65 TL'ye alıcı buluyor. Ben de harçlığımı çıkarıyorum. Bahçelerden topluyoruz, soyuyoruz ve kuruyan kabukları satıyoruz" dedi.
"GEÇEN SENE ÇOKTU, BU SENE AZ"
Bu yıl ürünün az olduğunu kaydeden Ahmet Yiğenoğlu ise, "Turunçların kabuğunu satıyoruz, hem de ekşisini çıkarıyoruz. Geçen sene çoktu, bu sene az. Kabuklar kozmetikte kullanılıyor, 60-65 TL'ye alınıyor. Ekşinin de kilosu 500 TL'den satılıyor. Elle tek tek sıkılıyor, zahmetli ama ek gelir çıkıyor" ifadelerini kullandı.