Adana'nın Kozan ilçesinde limon ve turunç kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Dalında 20 liraya alıcı bulan limonun kurutulmuş kabukları 65 liradan satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde kadınlar, dalında kalan ve dökülen limon ile turunçların kabuklarını değerlendiriyor. Her yıl bahar ayında toplanarak meyvelerin kabuklarını soyan kadınlar, kuruttukları kabuklarla ve turunçtan elde ettikleri ekşi ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

"BOŞ DURMAK YOK"

70 yaşındaki Suzan Yıldırım, her yıl bu mesainin sürdüğünü belirterek "Boş durmak olmaz. Komşularıma yardıma geldim. Oturduğumuz yerden kabukları soyuyoruz. Çok da bir zorluğu yok, bizler için uğraş oluyor" diye konuştu.

"60-65 TL'YE ALICI BULUYOR"

Okul harçlığını limon ve turunç kabuklarından çıkardığını söyleyen Nimet Su Yiğenoğlu ise "Babamla annemle birlikte tatilde aileme yardım ediyorum. 60-65 TL'ye alıcı buluyor. Ben de harçlığımı çıkarıyorum. Bahçelerden topluyoruz, soyuyoruz ve kuruyan kabukları satıyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE ÇOKTU, BU SENE AZ"

Bu yıl ürünün az olduğunu kaydeden Ahmet Yiğenoğlu ise, "Turunçların kabuğunu satıyoruz, hem de ekşisini çıkarıyoruz. Geçen sene çoktu, bu sene az. Kabuklar kozmetikte kullanılıyor, 60-65 TL'ye alınıyor. Ekşinin de kilosu 500 TL'den satılıyor. Elle tek tek sıkılıyor, zahmetli ama ek gelir çıkıyor" ifadelerini kullandı.

