Dalga boyu 5 metreyi aştı! Düzce’yi fırtına vurdu
Düzce’de etkisini gösteren şiddetli rüzgar sonrasında meydana gelen fırtınada dalga boyu 5 metreye kadar ulaştı. Balıkçılar fırtına sebebiyle denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin şiddetli fırtına uyarısı yaptığı Düzce’de bugün fırtına etkisini gösterdi.
DALGA BOYU 5 METREYE ULAŞTI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde rüzgarın hızı saatte 50 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, liman mendireğini ve kıyıdaki mahmuzları aşarken, dalga boyu da 5 metreye ulaştı.
Balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılmadı, teknelerini barınaklara çekerek önlem almaya çalıştılar.
YAĞIŞLAR SÜRECEK
Meteoroloji’nin son hava durumu raporunda, Düzce’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği belirtilmişti. Düzce’de beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı, yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olacağı öngörülüyor.