Türkiye Gazetesi
Davetsiz misafir emin ellerde
İngiltere’de yaşanan bir kurtarma hikâyesi, yaban hayatının fırtınalarla verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.
Özetle DinleDavetsiz misafir emin ellerde
Kaydet
Yaşam az önce
Norfolk’ta bir postacı tarafından bulunan bir veya iki haftalık yavru fok "Soğuk Çağrı" adıyla kurtarılarak rehabilitasyon için Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne teslim edildi.
- Norfolk'un Gorleston bölgesinde bir postacı, bir evin önünde yavru fok buldu.
- Deniz ve Yabani Hayatı Kurtarma ekibince kurtarılan foka "Soğuk Çağrı" adı verildi.
- Bir veya iki haftalık olduğu tahmin edilen 11,8 kilogramlık yavru, rehabilitasyon için Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne teslim edildi.
- Yavru fokun şiddetli fırtınada annesinden kopmuş olabileceği düşünülüyor.
0:00 0:00
1x
Norfolk’un Gorleston bölgesindeki bir evin önünde postacının bulduğu yavru fok, Deniz ve Yabani Hayatı Kurtarma ekibince kurtarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Bir kurt yavrusunun son öğünü, Buzul Çağı'nın gizemini çözdü: 14 bin 400 yıllık genetik keşif
Sadece bir ya da iki haftalık olduğu tahmin edilen yavruya “Soğuk Çağrı” adı verildi ve Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine teslim edildi. Birkaç ay rehabilitasyondan geçecek olan 11,8 kilogramlık Soğuk Çağrı’nın, şiddetli fırtınada annesinden kopmuş olabileceği düşünülüyor. Merkezde hâlihazırda fırtınanın savurduğu 31 yavru gri fok bulunuyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR