İngiltere’de yaşanan bir kurtarma hikâyesi, yaban hayatının fırtınalarla verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.

Norfolk’un Gorleston bölgesindeki bir evin önünde postacının bulduğu yavru fok, Deniz ve Yabani Hayatı Kurtarma ekibince kurtarıldı.

Sadece bir ya da iki haftalık olduğu tahmin edilen yavruya “Soğuk Çağrı” adı verildi ve Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine teslim edildi. Birkaç ay rehabilitasyondan geçecek olan 11,8 kilogramlık Soğuk Çağrı’nın, şiddetli fırtınada annesinden kopmuş olabileceği düşünülüyor. Merkezde hâlihazırda fırtınanın savurduğu 31 yavru gri fok bulunuyor.

