Deniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı

Deniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı

Marmara Denizi'ndeki poyrazın etkisi Tekirdağ'ı vurdu. Süleymanpaşa ilçesinde yosunlar deniz yüzeyini sardı. Bölgedeki kötü koku her yeri sararken vatandaşlar bir haftadır bu durumda olduklarını söyledi.

Günlerdir Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz etkisini yitirdi. Poyraz sonrası kıyılara vuran yosunlar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde karavanların olduğu bölgede yoğun bir tabaka oluşturdu.

Denizin rengini değiştiren görüntü çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı.

Deniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı - 1. Resim

"KOKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Bölgede karavanda yaşayan Mehmet Tunalı, keskin bir koku nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek, "Burada koku içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar Poyraz fırtınası ile beraber geldi. Bir haftadır duruyor. Bayağı dağıldı, nasıl gider bilmiyoruz" dedi.

Deniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı - 2. Resim

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bölgede temizlik çalışması yapılmasını bekliyor.

