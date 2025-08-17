Meteoroloji'den hem rüzgar hem yağmur alarmı geldi! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yaz mevsiminin bitmesine kısa süre kala, özellikle Marmara'da poyraz etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, sıcaklık iç doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında ise yağış beklentisi var. Öte yandan yurt genelinde bu hafta sıcaklıkların düşmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının,iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
