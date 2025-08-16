Hafta sonu hava nasıl olacak? Kavuran sıcak, sağanak, fırtına... İl il uyarı geldi

Meteoroloji'den hafta sonu hava tahminleri geldi, plan yapan milyonları ilgilendiren detaylar belli oldu. Sıcaklıklar hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, bazı kentlerde ise bugün sağanak görülecek. Kuvvetli fırtına için uyarılar da peş peşe geldi. İşte 16-17 Ağustos 2025 hava durumuna dair son dakika detayları...

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Bugün yağışların sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini belirten Çelik, "Yarın ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok" dedi.

Bugün Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini anlatan Çelik, yarın ise rüzgarın etkisini kaybedeceğini söyledi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

13 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün internet sitesinde 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi ve bu kentlerde yaşayanların kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İşte uyarı alan o iller: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Bazı illerde günün hava durumuna dair tahminler...

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık