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Deniz yatağında uyuyakaldı, gözden kayboldu! 2 mil açıkta bu halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Keşan, Mustafa Altunhan, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arkadaşlarıyla gittiği tatilde güneşlenmek için deniz yatağında uyuyan vatandaş gözden kayboldu. Yaklaşık 2 mil açığa sürüklenen ve hala uyumaya devam eden tatilci, tekne ile kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilindeki bir tesise tatil için giden 5 arkadaş, hareketli anlar yaşadı. Tatilciler kumların üzerinde uzanırken, bir arkadaşları deniz yatağında uyuyakaldı.

Karayelin etkisiyle 2 mil açığa sürüklen genci göremeyen arkadaşları yardım çağrısında bulundu. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta olan ve deniz yatağının üzerinde uyumaya devam eden tatilciye ulaştı.

YAKINLARI SESLENİNCE UYANDI

Deniz yatağında uyumaya devam eden tatilci, yakınlarının kendisine seslenmesi ile uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan vatandaş, daha sonra kıyıya götürüldü.

Açığa sürüklenme ve kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DAHA UZAĞA SÜRÜKLENENLER OLMUŞ

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında yine benzer bir olay yaşadıklarını, deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Rüzgarlı ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini belirten Altunhan, "Denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağıyla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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