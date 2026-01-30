Son 10 yılın en sert kışını yaşayan Hakkari'de, Güllüce köyündeki caminin çatısı karın ağırlığına dayanamadı. Cemaat namaz kılarken çatı çöktü, imam anonsla köylüyü seferberliğe çağırdı. Eline kazma kürek alan yardıma koştu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi son yılların en ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. Kar hayatı olumsuz etkilerken ağırlığa dayanamıyan yapılar da çöküyor.

Kar kalınlığının metreleri bulduğu ilçede, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasında yer alan caminin çatısı kar yüküne dayanamadı. Cami çatısında ilk hasar sabah saatlerinde meydana geldi.

DEPREM OLDU SANDILAR

Cemaat yatsı namaz kıldığı sırada çatıda ikinci bir çökme daha yaşandı. Çökme sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu sandı.

İMAMIN ANONSUNU DUYAN KOŞTU

Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden anons yaparak köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti.

Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye akın etti. Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini tahliye etti.

Yaşanan süreci anlatan cami imamı Çalık, "Dün ilk çökme meydana gelmişti, bugün akşam saatlerinde ikinci çökme yaşandı.

Hemen camiden anons yaparak köylülerimize çağrıda bulundum. Sağ olsunlar, eline küreğini, halatını alan yardıma koştu. Soğuk havaya rağmen karları indirmeye başladılar. Ancak camimizin durumu şu an riskli. Yetkililerden ve hayırseverlerden camimizin onarımı için yardım bekliyoruz" dedi.

Çatıda hasarın büyük olduğunu belirten köy sakinleri, can güvenliği endişesiyle camiye girmekte tereddüt ettiklerini ifade ederek yetkililere destek çağrısında bulundu.

