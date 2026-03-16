İstanbul, yılın ilk 2 ayında 43 bin 706 adet konut satışı ile toplam içinde %18,50 pay aldı ve zirvedeki yerini korudu. Mega kent konut yatırımcısının gözdesi olmaya devam ederken; şubat ayı verileri, önceki aya göre hangi ilçelerde satışların arttığını ve azaldığını ortaya koydu. İstanbul’un kuzeyinde konumlanan ve merkeze uzak olan Sarıyer ve Şile’de dikkat çeken artışlar yaşlanıyor. Silivri ve Bahçelievler ise ivme kaybediyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak-şubat döneminde ülke genelinde 236 bin 29 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında sınırlı bir artışa işaret etti.

Yılın ilk 2 ayında söz konusu satışların 43 bin 706 adedi İstanbul’da gerçekleşirken, mega kent, toplam satışlar içinde %18,50 gibi yüksek bir pay ile zirvedeki yerini korudu.

Kategori Satış Adedi Genel Pay (%) Türkiye Geneli 236.029 %100 İstanbul Toplam 43.706 %18,50 Avrupa Yakası 28.658 %65,5 (İstanbul içi) Anadolu Yakası 15.048 %34,5 (İstanbul içi)

AVRUPA YAKASI ÖNDE

Ocak-Şubat 2026 döneminde İstanbul’un Avrupa yakasında 28 bin 658 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlarda;

-Esenyurt 5 bin 171 adet ile birinci,

-Küçükçekmece 2 bin 107 adet ile ikinci,

-Bahçelievler 2 bin 6 adet ile üçüncü oldu.

İstanbul’un Avrupa Yakası; ticari hareketlilik ve daha fazla konut projeleriyle toplam satışlarda üstünlüğünü korudu.

ANADOLU YAKASI VERİLERİ

2026’nın 2 aylık döneminde İstanbul’un Anadolu yakasında ise 15 bin 48 adet konut el değiştirdi. Mega kentteki satışlarının yaklaşık %35'ini temsil eden Anadolu yakasındaki 2 aylık satışlara bakıldığında;

-Pendik 2 bin 58 adet ile birinci,

-Kadıköy bin 672 adet ile ikinci,

-Maltepe bin 634 adet ile üçüncü sırada yer aldı.

Yaka 1. İlçe (Adet) 2. İlçe (Adet) 3. İlçe (Adet) Avrupa Yakası Esenyurt (5.171) Küçükçekmece (2.107) Bahçelievler (2.006) Anadolu Yakası Pendik (2.058) Kadıköy (1.672) Maltepe (1.634)

EN YÜKSEK ARTIŞ ORANLARI

Bu arada veriler; şubat ayında, bir önceki aya göre hangi ilçelerde satışların daha fazla arttığını da ortaya koydu.

Buna göre en yüksek ve en düşük artış oranı olan ilçeler şöyle sıralandı:

İlçe Değişim Oranı (%) Şubat Satış Adedi Durum Şile +%66,67 136 🚀 En Yüksek Artış Sarıyer +%62,50 399 📈 Yüksek Artış Büyükçekmece +%34,72 960 📈 Artış Sancaktepe +%33,04 1.340 📈 Artış Şişli +%31,29 643 📈 Artış Beyoğlu -%1,72 345 📉 Sınırlı Düşüş Zeytinburnu -%1,98 901 📉 Düşüş Bahçelievler -%4,86 2.006 📉 Düşüş Silivri -%11,55 1.061 📉 Belirgin Düşüş Çatalca -%13,33 112 📉 En Yüksek Düşüş

Haberle İlgili Daha Fazlası