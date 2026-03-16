İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı • Kepez
Antalya’da Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Bir şüpheli kendini odaya kilitledi
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri yükseldi. Kendisini bir odaya kilitledikten sonra rastgele ateş açan silahlı şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Antalya Kepez Hükümet Konağı'nda bir kişinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde rastgele ateş açıp kendisini bir odaya kilitlemesi üzerine bina boşaltıldı ve özel harekat polisi sevk edildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde korku dolu anlar yaşandı. Müdürlük binasına gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltılırken, bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
