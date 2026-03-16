Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri yükseldi. Kendisini bir odaya kilitledikten sonra rastgele ateş açan silahlı şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde korku dolu anlar yaşandı. Müdürlük binasına gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

Antalya’da Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Bir şüpheli kendini odaya kilitledi

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltılırken, bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası