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Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü
Elazığ, Çekirge, Fotoğraf, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Elazığ’ın Baski ilçesine bağlı bir köyde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin görüntüsü görenleri şaşırttı.

Elazığ’da bir vatandaş tarlasında gördüğü dev çekirge karşısında neye uğradığını şaşırdı. İlk defa böyle bir çekirge gören kişi internetten ne olduğuna dair araştırmalar yaptı.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü - 1. Resim

Çekirgenin kocaman görüntüsü ise hayretler içerisinde bıraktı.

Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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