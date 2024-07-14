Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İHA 14 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme:

Elazığ, Çekirge, Fotoğraf, Haber

Yaşam Haberleri / İHA

Elazığ’ın Baski ilçesine bağlı bir köyde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin görüntüsü görenleri şaşırttı.