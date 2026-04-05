Araştırmalar, basılı kitap okumanın dijital ekranlara kıyasla anlama ve kavrama becerilerini ciddi oranda artırdığını ortaya koyuyor.

Geniş bilgi yelpazesi sunan arama motorları ve yapay zekâ araçları, bilgiye erişimde kitapların yerini giderek daha fazla doldurmaya başlasa da kâğıttan okunan bilgi, ekranlara kıyasla hafızaya daha derin işliyor.

ANLAMA SEVİYESİ 8 KAT DAHA YÜKSEK!

Valencia Üniversitesinden araştırmacılar, basılı materyallerden okumanın dijital formatta okumaya kıyasla anlama ve kavrama becerilerini ciddi oranda geliştirdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, buna örnek olarak 10 saat boyunca basılı kitap okuyan bir öğrencinin metni anlama seviyesinin, aynı süreyi dijital cihazlarda okuyarak geçiren bir öğrenciye kıyasla altı ila sekiz kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Dijital metinlerde “tarayarak” okumanın daha yaygın olduğunu kaydeden araştırmacılar, dolayısıyla bu durumun okuyucunun anlatının içine tam olarak dalamamasına ya da bilgilendirici bir metindeki karmaşık ilişkileri tam olarak kavrayamamasına yol açabileceğine işaret etti.

2000 yılında Avrupa’nın en yüksek okuma standartlarına sahip olan İsveç de okuryazarlık düzeyinde görülen düşüş sonrası “Dijital öncelik” eğitim stratejisini gözden geçirmeye başladı.

