Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar ile ilçenin yüksek kesimlerinde yaşanan kar erimeleri, Kulp Çayında su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Çayın debisi, son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yetkililer, çayın taşkın riski oluşturması üzerine dere kenarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILDI

Konuklu Mahallesi’ne bağlı yerleşimler ile İnkaya Mahallesi’ne bağlı alanlar başta olmak üzere Barın Bağcılar, Argün, Akbulak ve Karabulak Mahallesi’ne bağlı bazı yerleşimlerde taşkın riskinin arttığı bildirildi. Bu bölgelerde yaşayan köylülerden alınan bilgiye göre artan su seviyesi nedeniyle çay kenarındaki tarım arazilerinin bir kısmı sular altında kaldığı, bazı noktalarda ise taşkın tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

"SON 10-15 YILDIR ÇAYIN BU KADAR YÜKSELDİĞİNE ŞAHİT OLMADIM"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Metin Toprak, Kulp Çayındaki yükselişin olağan dışı boyutlara ulaştığını belirterek, "Son 10-15 yıldır Kulp Çayının bu kadar yükseldiğine şahit olmadım. Bu yıl yağışlar özellikle ocak ve şubat ayının ilk haftalarında çok etkili oldu. Bu nedenle birçok dere ve çay taştı.'' dedi.

Yetkililer, yağışların ve kar erimelerinin devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları ve yapılan uyarılara hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu.

