Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı’nda su seviyesinin maksimum düzeye ulaşması üzerine kapaklardan biri kontrollü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı! Sultansuyu Barajı’nda kapak açıldı

Barajın debisinin aşırı derecede arttığını kaydeden Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, "Bölgemizde bu yıl genel olarak yağışın yoğun olması kar yağışı, yağmur yağışı olsun Sultansuyu’nun debisini aşırı derecede çoğalttı. Bu da barajın hızlı dolmasına sebep oldu" diye konuştu.

Tahliye öncesi bölge halkının yetkililerde tarafından bilgilendirildiğini de belirten Başkan İnal, "DSİ İl Müdürlüğü bize barajın tahliye edileceğini bildirdi. Köy sakinlerine bölgedeki muhtarlıkların tamamına bu bildirildi. Baraj yolundan gidilmemesi can güvenliği bakımından tehlikeli olacağı yönünden bize bilgi verildi. Bu yıl da tahmin ediyorum barajda doluluk oranı hızlı bir şekilde olacak. Diğer barajlara da yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

