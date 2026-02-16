Şırnak'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta kadınlar, geleneksel Jirki kilimini kış aylarında ilmek ilmek dokuyarak yaklaşık 3 ayda tamamlıyor. Yazın satışa sunulan el emeği kilimlerin hak ettiği değeri görmesini isteyen kursiyerler, bu kültürel mirasın dünya çapında tanıtılmasını talep ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar kış aylarında annelerinden öğrendikleri kilim nakışlarını yapmaya devam ediyor.

Şırnaklı kadınlar ilmek ilmek işliyor! Bir tanesi 3 ayda bitiyor, yazın satılıyor

100 YILLIK DEĞER

Yüz yıllık kilim geleneğini yaşatan kadınların tek isteği kilimlerin değerinde satılması. Elif Argan isimli kursiyer, 8 yıldır kilim yaptığını söyledi.

Argan, ''İlmek ilmek işliyoruz. Ama değerinde satılmıyor. Çok güzel bir iş ama hiç değerinde satılmıyor. 8 yıldır buraya geliyorum. Ninelerimizin izinde yürüyoruz. Allah’ın izniyle devam ettireceğiz. Her ilmeği çok zor işleniyor. 3 ay boyunca yapılıyor. İstediğimiz el emeklerimizin gündemde olması, değerinin bilinmesi, dünya çapında tanıtılması'' dedi.

