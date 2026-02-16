İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki ofisine gönderilen şüpheli paket sonrası bomba imha ekipleri sevk edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki ofisine gönderilen şüpheli paket ülkeyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları ve adli tıp ekipleri sevk edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ofise ulaştırılan paketin şüpheli bulunmasının ardından güvenlik protokolü devreye alındı.

AMPULLER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Maariv gazetesinin aktardığına göre, zarfın içinde kaynağı ve içeriği bilinmeyen ampuller bulundu. Paket, daha ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Nes Ziona’daki biyolojik laboratuvara gönderildi.

Başbakanlık Ofisi Güvenlik ve Acil Durum Bölümü, "Şüpheli işaretler taşıyan bir zarf teslim alındı ve inceleme sırasında tespit edildi. Zarf protokol gereği ele alındı. İşlem tamamlandı. Çalışanların hiçbirinin tehlikesi yoktu" açıklamasını yaptı.

İsrail polisi, ihbarın ardından olay yerine mobil adli tıp laboratuvarı ile bomba imha ekibi yönlendirdi. Yapılan ilk incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı.

OFİS ÖNÜNDE GÜVENLİK HAREKETLİLİĞİ

Olay sırasında Netanyahu’nun ofisi çevresinde polis araçlarının yoğunlaştığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Son aylarda Başbakanlık Ofisi’ne gönderilen üçüncü şüpheli zarf olayı olarak kayıtlara geçti. Kasım 2025 ve Nisan 2025’te de benzer ihbarlar yapılmış, yapılan incelemelerde tehlikeli madde bulunmamıştı.

KAYSERYA’DA TATBİKAT HAZIRLIĞI

Öte yandan Netanyahu’nun konutunun bulunduğu Kayserya kentinde geniş katılımlı bir acil durum tatbikatı planlandı. Tatbikata polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Magen David Adom ekiplerinin katılacağı bildirildi.

Yetkililer, tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçleri, acil durum araçları, helikopterler ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağını duyurdu.

