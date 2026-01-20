Amasya'da bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Damadın arkadaşları, takı olarak çubuk kraker taktı. Damat Emre Aslan, yaşadığı olayla ilgili "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu." dedi.

Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar da eğlenceli anlar yaşadı.

Düğünde akılalmaz takı! Herkes altın bekliyordu, konuklar bile şaşırdı

"ÇUBUK KRAKERİ ÇOK SEVİYORUM"

Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR HEDİYE GÖRMEDİM"

Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

