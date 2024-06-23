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Düğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasında davetlilerle birlikte izlediler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan bir düğün milli maç saatine denk gelince eğlenceye ara verildi. Genç çift, piste kurulan televizyondan maçı seyretti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dünya evine giren Nurhan ve Uğur Uysal çiftinin düğün töreni, Türkiye-Portekiz maçı ile çakıştı. Hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi.

"MİLLİ GURURUMUZU YAŞIYORUZ"

Bu heyecanı canlı olarak yaşamak isteyen genç çift, düğün salonu pistine televizyon kurdurup milli maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.

Çiçeği burnundaki gelin Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu.

Düğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasında davetlilerle birlikte izlediler - 1. Resim

MAÇ BİTTİ, EĞLENCE DEVAM ETTİ

Gelin ve damadın milli takımın galip geleceği yönündeki temennilerine rağmen sahadan 3-0'lık skorla mağlup olması düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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