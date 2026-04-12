Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) için yapılan uyarıla bir yenisi daha eklendi. Dünyada insanları öldüren hastalıklar listesinde 4'üncü sırada yer alan KOAH’da vakaların yaklaşık yüzde 85’i sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkıyor. İşte hastalığa dair bilinmesi gerekenler…

Uzmanlar, toplumda sık görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve zatürre hakkında önemli noktalara dikkat çekerken, bir isim daha hastalıkların ölümcül etkilerini de değerlendirdi.

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde görevli Prof. Dr. Sait Karakurt, vakaların yaklaşık yüzde 85’inin sigara kullanımına bağlı olduğunu hatırlattı.

Dünyada en çok öldüren 4'üncü hastalık! 65 yaş üstü risk altında, akciğeri parçalıyor

65 YAŞ ÜSTÜNDE RİSK

KOAH’ın önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Karakurt, özellikle 65 yaş üstü ve risk grubundaki bireylerin zatürreye karşı aşılama ve erken teşhis konusunda hassas olmaları gerektiğini belirtti.

Karakurt, dünya genelinde can kayıplarına neden olan hastalıklar arasında 4'üncü sırada yer alan KOAH ve beraberinde getirdiği zatürre riskine karşı uyardı.

“AKCİĞERİ PARÇALIYOR”

Prof. Dr. Sait Karakurt, şunları söyledi:

KOAH toplumda sık görülen bir hastalıktır ve yaklaşık toplumda bunu yüzde 10 civarında görüyoruz. KOAH, zararlı maddelerin akciğeri parçalamasıyla oluşan bir rahatsızlık ve bunun da en önemli nedeni sigara. Vakaların aşağı yukarı yüzde 85’i sigara kullanımından kaynaklıdır. Bunun dışında hava kirliliği, iş yerlerinde kimyasal maddelere maruz kalma ve enfeksiyonlar da yine KOAH'ın nedenleri arasındadır. KOAH'ın önemi şu; bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünyada insanları öldüren hastalıklar listesinde ilk 10'da 4'üncü sırada yer alıyor.

38,5 DERECE ÜZERİ ATEŞ

Karakurt, KOAH’ın akciğer dokusunu tahrip eden bir hastalık olduğunu ve bu nedenle de hastaların enfeksiyona açık hale geldiğine dikkat çekti:

Akciğer dokusunun tahrip olduğu her durumda hastaların enfeksiyona karşı eğilimi artar ve enfeksiyona yakalandıkları zaman bunun geçmesi güç olur. KOAH'lı hastalar zatürre geçirdikleri zaman öksürük ve balgam artışı gibi birtakım belirtiler gelişir. Ayrıca ateşin 38,5 derecenin üstüne çıkması, nefes darlığının artması, titremeyle birlikte ateşin yükselmesi ve bir takım bilinç bozukluğu gibi belirtiler hastanın zatürre olduğunu gösterebilir. Bu nedenle hastaların erkenden doktora başvurmaları önemlidir.

“ÖLÜM ORANI YAŞ ARTTIKÇA ARTAR”

“Hem zatürrede hem de bronşitte hastalarda öksürük, balgam ve ateş görülür ama burada ikisini ayırt etmek lazım” diye belirten Karakurt, şöyle uyardı:

Bronşit daha çok hava yollarının yani bronşların iltihaplanmasıdır. Zatürre ise hava yollarının uçlarında bulunan ve karbondioksit değişimini sağlayan alveollerin yani hava keselerinin iltihaplanmasıdır. Bronşitten ölüm pek görülmez ama zatürre tehlikelidir; aşağı yukarı yüzde 10 gibi bir ölüm oranıyla seyreder ve bu ölüm oranı yaş arttıkça artar. Ayrım için ateşin yüksek olup olmamasına ve hastada bilinç bozukluğu, solunum sayısının artması ve morarma gibi belirtiler görüldüğü takdirde zatürre olabileceğini düşündürür. Bu gibi durumlarda en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir.

"AŞI OLMAK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Karakurt, "Zatürrenin aşısı var ve bunu mutlaka olmak gerekir. Zatürre riski genelde 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü bireylerde artar. Ayrıca hastalarda bilinçle alakalı sıkıntılar varsa örneğin felç gibi, ya da yutmayla alakalı sıkıntılar varsa çeşitli kas hastalıkları gibi zatürre de sıklıkla artar. Bir de daha sıkışık yaşamdan dolayı zatürre genelde kış aylarında daha çok gördüğümüz bir rahatsızlıktır” dedi.

