Cayman Adaları bayraklı 149 metre uzunluğundaki lüks yat "A+" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Dünyanın en büyük 10 yatından biri olan "A+"ya 400 bin litre akaryakıt (25 milyon 200 bin lira) ikmal edildi.

Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen "A+", Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 400 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

AKARYAKIT 25 MİLYON LİRA TUTTU

Akaryakıt ikmali için yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi. Yatın destek gemisi 64 metre uzunluğundaki "Alesund"a da su, erzak ve yakıt ikmali yapıldı.

Marmaris'e daha önceki yıllarda da sık sık gelen "A+"nın ikmallerin ardından ilçeden ayrılarak Akdeniz’e açılacağını kaydedildi.

DEĞERİ 450 MİLYON DOLAR

450 milyon dolar değeri olduğu belirtilen, 80 personelin görev yaptığı yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde 52 misafir konuk edebiliyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

Ayrıca yat, personel ve ihtiyaç duyulan malzemelerini taşıyan destek gemisi ile hareket ediyor.

