Gastronomi dünyasının en bilinen kaynaklarından Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı, listede ilk 10'da yer aldı.

Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı.

Bodrum'un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum'un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10'dan girerek dikkatleri üzerine çekti.

Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

Dünyanın en iyi 100 yemeği! Listeye Türkiyeden iki lezzet damga vurdu

ÖNEMLİ BİR İVME YAKALANDI

Taste Atlas'ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor.

