İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en iyi 100 yemeği! Listeye Türkiye'den iki lezzet damga vurdu
Gastronomi dünyasının en bilinen kaynaklarından Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı, listede ilk 10'da yer aldı.
Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı.
Bodrum'un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum'un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10'dan girerek dikkatleri üzerine çekti.
Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.
ÖNEMLİ BİR İVME YAKALANDI
Taste Atlas'ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor.
