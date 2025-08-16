Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünyanın &quot;en kötü&quot; icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz
İnovasyon, Teknoloji, Tasarım, İcat, Tarih, Haber
Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

İnovasyon dünyası, hayatı kolaylaştıran başarılı buluşlarla dolu, ama bazı icatlar beklentileri karşılamıyor. İngiltere merkezli BBC Science Focus Magazine tarafından, dünyanın "en kötü" icatları seçildi. Listede, elektrikli üç tekerlekli bisikletten paraşüt monta kadar, dünya çapında geliştirilen ve "en kötü karşılanan" ürünler bulunuyor.

İnovasyon dünyası, hayatımızı kolaylaştıran birçok başarılı buluşa sahne olurken, bazı icatlar ise beklenen etkiyi oluşturmuyor veya pratikte işlevsiz kalıyor.

BBC Science Focus Magazine'den edinilen bilgilere göre, Elektrikli üç tekerlekli bisikletten paraşüt monta kadar, dünya çapında geliştirilen ve "en kötü karşılanan" icatlar seçildi.

İşte tarihe geçen bazı ilginç ve başarısız icatlar:

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 1. Resim

PARAŞÜT PALTOSU

Franz Reichelt, pilotların kullanabileceği bir paraşüt tasarlamak için 1912’de Paris’te Eyfel Kulesi’nden test atlayışı yaptı. Tasarım işe yaramadı ve Reichelt hayatını kaybetti. Bugün ise benzer amaçla kanatlı elbiseler ve pilot paraşütleri kullanılıyor.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 2. Resim

KAPSÜL KAHVE

John Sylvan tarafından geliştirilen kahve kapsülleri, pratik gibi görünse de çevre açısından büyük sorun oluşturuyor. Tek kullanımlık kapsüller geri dönüştürülemiyor ve çöplükte 500 yıl boyunca yok olmuyor.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 3. Resim

SİNCLAİR C5 ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇ

1985’te piyasaya sürülen Sinclair C5, yol güvenliği ve düşük menzil nedeniyle başarısız oldu. Ancak günümüz batarya teknolojisi ile benzer bir ürün daha başarılı olabilirdi.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 4. Resim

POP-UP REKLAMLAR

Ethan Zuckerman tarafından kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla icat edilen pop-up reklamlar, kısa sürede internet kullanıcılarının en büyük rahatsızlıklarından biri haline geldi.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 5. Resim

HİDROJENLİ HAVA GEMİLERİ

Zeppelin şirketi tarafından Atlantik yolculukları için geliştirilen lüks hidrojenli hava gemileri, Hindenburg faciası sonrası tehlikeli bulundu ve popülerliğini kaybetti. Günümüzde çevre dostu helyumlu hava gemileri planlanıyor.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 6. Resim

SEGA DREAMCAST 

1999’da piyasaya sürülen Dreamcast, yenilikçi olmasına rağmen üçüncü taraf oyun eksikliği ve Sony Playstation 2’nin gölgesinde kaldı.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 7. Resim

SAKIZ VE PLASTİK POŞETLER

Modern sakızın içerdiği plastik uzun süreli temizlik sorunları oluştururken, tek kullanımlık plastik poşetler çevre kirliliğinde büyük rol oynuyor. Birçok ülkede biyobozunur poşet uygulamaları devreye alındı.

Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz - 8. Resim

APPLE NEWTON

1993’te piyasaya sürülen Newton tablet, pahalı ve el yazısı tanıma özelliği yetersiz olduğu için kullanıcılar tarafından yetersiz bulundu. Apple, ürünün üretimini Steve Jobs’ın dönüşü sonrası sonlandırdı.

Tarih, her başarılı icadın arkasında pek çok deneme ve başarısızlığı barındırdığını gösteriyor. Bazıları bugünkü teknolojinin öncüsü olurken, bazıları unutulmaya yüz tuttu.

Kaynak: Dış Haberler

Hindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdiYunan Patriotları Riyad'da kalıyor! Riyad-Atina iş birliğinin detayları neler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak  - YaşamSu kesintisi uygulanacak! Saatler belli olduGölcük'te 'batık şehir' 26 yıl sonra görüntülendi! 1999'daki deprem felaketinin izleri - YaşamGölcük'te 'batık şehir' 26 yıl sonra görüntülendiYalova'da trafik kilitlendi, öğrenciler AÖF sınavına giremedi! - YaşamKentte trafik kilitlendi, öğrenciler kapıda kaldı17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat! - Yaşam17 Ağustos'un yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikatEşi ölünce ihbar etti: Evinden kilolarca ağırlığında servet çıktı! Ekipler taşıyamadı... - YaşamEvinden servet çıktı! Taşıyamadılar...Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu! "Şimdi çok iyiyim" - YaşamMakedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...