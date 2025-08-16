Dünyanın "en kötü" icatları seçildi! Biri hepimizin kabusu, diğerini ise neredeyse her gün kullanıyoruz

İnovasyon dünyası, hayatımızı kolaylaştıran birçok başarılı buluşa sahne olurken, bazı icatlar ise beklenen etkiyi oluşturmuyor veya pratikte işlevsiz kalıyor.

BBC Science Focus Magazine'den edinilen bilgilere göre, Elektrikli üç tekerlekli bisikletten paraşüt monta kadar, dünya çapında geliştirilen ve "en kötü karşılanan" icatlar seçildi.

İşte tarihe geçen bazı ilginç ve başarısız icatlar:

PARAŞÜT PALTOSU

Franz Reichelt, pilotların kullanabileceği bir paraşüt tasarlamak için 1912’de Paris’te Eyfel Kulesi’nden test atlayışı yaptı. Tasarım işe yaramadı ve Reichelt hayatını kaybetti. Bugün ise benzer amaçla kanatlı elbiseler ve pilot paraşütleri kullanılıyor.

KAPSÜL KAHVE

John Sylvan tarafından geliştirilen kahve kapsülleri, pratik gibi görünse de çevre açısından büyük sorun oluşturuyor. Tek kullanımlık kapsüller geri dönüştürülemiyor ve çöplükte 500 yıl boyunca yok olmuyor.

SİNCLAİR C5 ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇ

1985’te piyasaya sürülen Sinclair C5, yol güvenliği ve düşük menzil nedeniyle başarısız oldu. Ancak günümüz batarya teknolojisi ile benzer bir ürün daha başarılı olabilirdi.

POP-UP REKLAMLAR

Ethan Zuckerman tarafından kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla icat edilen pop-up reklamlar, kısa sürede internet kullanıcılarının en büyük rahatsızlıklarından biri haline geldi.

HİDROJENLİ HAVA GEMİLERİ

Zeppelin şirketi tarafından Atlantik yolculukları için geliştirilen lüks hidrojenli hava gemileri, Hindenburg faciası sonrası tehlikeli bulundu ve popülerliğini kaybetti. Günümüzde çevre dostu helyumlu hava gemileri planlanıyor.

SEGA DREAMCAST

1999’da piyasaya sürülen Dreamcast, yenilikçi olmasına rağmen üçüncü taraf oyun eksikliği ve Sony Playstation 2’nin gölgesinde kaldı.

SAKIZ VE PLASTİK POŞETLER

Modern sakızın içerdiği plastik uzun süreli temizlik sorunları oluştururken, tek kullanımlık plastik poşetler çevre kirliliğinde büyük rol oynuyor. Birçok ülkede biyobozunur poşet uygulamaları devreye alındı.

APPLE NEWTON

1993’te piyasaya sürülen Newton tablet, pahalı ve el yazısı tanıma özelliği yetersiz olduğu için kullanıcılar tarafından yetersiz bulundu. Apple, ürünün üretimini Steve Jobs’ın dönüşü sonrası sonlandırdı.

Tarih, her başarılı icadın arkasında pek çok deneme ve başarısızlığı barındırdığını gösteriyor. Bazıları bugünkü teknolojinin öncüsü olurken, bazıları unutulmaya yüz tuttu.