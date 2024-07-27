Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Türkiye'de yayılıyor, vatandaşlar tedirgin

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi olarak bilinen loplu örümcek (argiope lobata) Aksaray’da görüldü. Yavrularına birer metre arayla yuva yaptığı görülen örümcek, kentte büyük paniğe neden oldu.

Türkiye'de daha çok Akdeniz bölgesinde görülen ama son dönemde tüm Türkiye'ye yayılarak Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş'ta da ortaya çıkan loplu örümcek (argiope lobata) paniğe neden oldu.

FARKLI ŞEKLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek son olarak Aksaray’da görüldü. Aksaray - Adana karayolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar tedirgin oldu.

Yavruları da bulunan loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü.

"ÖMRÜ HAYATIMIZDA HİÇ GÖRMEDİK"

Örümceği gören Kerem İz (32), “Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye’de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş" dedi.

"Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş" diyen İz, "Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti" ifadelerini kullandı.