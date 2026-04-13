Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kapsamlı denetimleri çerçevesinde, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Gişeleri mevkiinde, Göçmen Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durdurulan şüpheli bir araç içerisinde toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı.

7'Sİ SURİYELİYMİŞ

Yapılan incelemeler neticesinde, yakalanan şahıslardan 7'sinin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki kimlik tespiti ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Olayın ardından derinleştirilen araştırmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığına aracılık ettikleri ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında sadece adli değil, idari yaptırımlar da ağır oldu. Araç sürücüsü ve tescil sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 104 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Göçmen sevkiyatında kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

