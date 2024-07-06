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Haberler > Yaşam > Düzce'de bahçesinde işlem yapıyordu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Düzce'de bahçesinde işlem yapıyordu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Yaşam Haberleri  / İHA

Bahçesinde ot biçen emekli öğretmen Ahmet Dülger, anne ve yavru kirpilere rastlayınca çalışmasına ara verdi; gidip hayvanlara yakından baktı. Sevimli hayvanlar, toprağın altında yan yana öylece duruyordu.

Düzce’de ikamet eden emekli öğretmen Ahmet Dülger, fındık bahçesini biçerken anne kirpi ve 2 yavrusu olduğunu fark ederek çalışmayı durdurdu.

Vatandaş o onları kayda aldı. Yeri deşifre olan anne kirpi ise yavrularının üstüne yatarak onları korumaya çalıştı. Dülger, vatandaşların tırpan yaparken dikkatli olmalarını isteyerek canlılara zarar vermemelerine dikkat çekti.

Düzce'de bahçesinde işlem yapıyordu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu - 1. Resim

Doğanın dengesini korumak istediğini söyleyen Ahmet Dülger "Toprakla, böcekle, bahçeyle haşır neşir oluyoruz, güzel bir yaşam sürüyoruz.

Düzce'de bahçesinde işlem yapıyordu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu - 2. Resim

Bahçeleri biçerken vatandaşların çok dikkatli olması lazım. Bilhassa fındık ağacının diplerinde yaşayan canlılar var" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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