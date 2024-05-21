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Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzincan Tercan&#039;da peş peşe iki deprem meydana geldi
Erzincan, Tercan, Deprem, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AFAD, sabah saatlerinde Erzincan'da peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı. 10 dakika arayla Erzincan'ı sallayan depremlerin büyüklüğünün 2.9 ve 2.8 olduğu belirtildi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 10 dakika aralıkla 2.9 ve 2.8 büyüklüğüne 2 deprem meydana geldi. AFAD, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 06.23’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu. 10 dakika sonra saat 06.33’de 2.8 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.21 km olarak kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Tercan’da meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 3.2 ve 3.0 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak açıkladı.

Depremler Tercan’da hafif şekilde hissedildi.

Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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