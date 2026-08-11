Erzurum'da 16 yıllık dijital pazarlama uzmanı ve sigortacı eşi, kendi imkanlarıyla kurdukları çiftlikte Jersey ve Montofon ırkı ineklerle doğal üretime başladı. Masa başı işinden hayvancılığa geçiş yapan çift, ürettikleri süt ve tereyağını dijital platformlar üzerinden doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Erzurum'da farklı bir üretim modeli sunmayı hedefleyen çiftlik, yakın zamanda özel Jersey ırkı inekleri bünyesine katarak kapasitesini büyütmeyi planlıyor.

Erzurum'da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla Jersey ve Montofon ırkı 3 inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli, yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı. Eşi Nurseda Erçikli ise kendi mesleğini sürdürürken eşine destek olarak bu yeni yaşamın bir parçası oldu.

Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.

Erzurum'da tek olacak! Masabaşı işini bıraktı, şimdi siparişlere yetişemiyor

ÜRÜNLERİNİ SOSYAL MEDYADAN SATIYOR

Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum'da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

"BU İŞ HEP HAYALİMDİ"

16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, "Hayatımın belirli zamanlarında İstanbul'da, Bursa'da ve Erzurum'da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Ama tedirgin oluyordum, 'Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bu çiftlik tamamen emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada farklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, 'en iyi ürünü, en iyi şekilde müşteriye nasıl sunabiliriz' diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

Erzurum'da tek olacak! Masabaşı işini bıraktı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Erçikli, "Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, tereyağı yapabiliyorum, müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir tek sabah kalkmak zor oluyor saat 05.00'te. Henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah." diye konuştu.

"ERZURUM'DA YOK DENECEK KADAR AZ"

Çiftlikte şu an 3 inek bulunduğunu ve özellikle farklı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Erçikli, dijital pazarlama alanındaki deneyimini çiftliğin tanıtımı ve satışta kullandığını ifade ederek, "Şu anda 3 ineğimiz var. Biz biraz daha farklı yapmaya çalışmak istediğimiz için ürünlerimizi Jersey ırkı ve Montofon ırkı olarak kurmaya çalıştık. Erzurum'da bu, yok denecek kadar az. Biz de bir farklılık olsun istedik. Zaten kendim de dijital pazarlamacı olduğum için sosyal medyamızı, YouTube kanallarımızı, farklı mecralarda kendimiz yönetiyoruz, satışımızı kendimiz yapıyoruz. Müşterilerle kendimiz görüşüyoruz. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz burada." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da tek olacak! Masabaşı işini bıraktı, şimdi siparişlere yetişemiyor

"İNEK SAYISINI YAKIN ZAMANDA ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çiftlikteki hayvan sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Erçikli, farklı Jersey cinslerini de Erzurum'a getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum'da tek olacak. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse biz de devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz." dedi.

EŞİNİN DESTEĞİYLE ÇİFTÇİLİĞE ADIM ATTI

Bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dâhil olduğunu belirterek, "Kocamın bana sunmuş olduğu tercih ve sonuçlar neticesinde bu işi yapmaya karar verdik. Ben aslında bu işten tamamen bağımsız, bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı zamanda sigortacıyım. Evlendikten sonra bir çocuk sahibi oldum. Ev hanımı ve anneyim. Şimdi de çiftçiliğe el attık. Eşimin istekleri doğrultusunda ona destek vermeye karar verdim. Bu yolda büyümeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Erzurum'da tek olacak! Masabaşı işini bıraktı, şimdi siparişlere yetişemiyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzurum

Haberle İlgili Daha Fazlası